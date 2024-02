Las protestas de los agricultores continúan por tercer día consecutivo en España. Cientos de tractores están colapsando las calles de varias ciudades del país, provocando que se vivan algunos momentos de tensión.

Santiago Martínez-Vares ha destacado que cree que esto no es nada comparado a lo que podrá verse mañana, recordando que se espera que llueva en gran parte del país. "Mañana llueve y será el gran día", ha indicado, señalando que los agricultores no tendrán excusa para salir con sus tractores debido a que no habrá tanto trabajo en el campo.

El asesor político ha recordado que el campo lleva "mucho tiempo asfixiado", explicando que han aprovechado que vienen las elecciones europeas para alzar su voz. Unas reivindicaciones que cree provocarán que se vivan momentos duros y complicados. Sin embargo, ha destacado que es fundamental no olvidar la importancia del sector primario.

"Sin el campo, la ciudad no vive", ha asegurado Santiago Martínez-Varez, reconociendo que entiende que muchas veces es "inevitable una explotación agraria" debido a las complicadas circunstancias que estamos viviendo.