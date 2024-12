El pronóstico de Gonzalo Bernardos sobre la reducción de la jornada laboral: "Este año no vamos a tener 37,5 horas de trabajo, y es una lástima"

El ministerio dirigido por Yolanda Díaz firma con los sindicatos la reducción de la jornada laboral en pleno choque con el ministerio de Economía, que preside Carlos Cuerpo. Sin embargo, el economista Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, no creé que este año, 2025, vayamos a tener 37.5 horas de trabajo, tal como quiere Trabajo. "Y es una lástima", confiesa.

La patronal, explica Bernardos, "siempre va a decir que no a cualquier reducción del número de trabajo". Según explica el economista, "en 1983 se redujeron por primera vez las horas laborales desde prácticamente 1919 en que se puso en práctica la jornada de 8 horas diarias, 6 días a la semana. Y la patronal no la firmó, fue por autorización del Gobierno de Felipe González que tenía mayoría absoluta".

En la actualidad, "desgraciadamente", lamenta el economista, lo que han firmado el ministerio de Trabajo junto con los sindicatos es "papel mojado". "Porque el actual Gobierno está apoyado por partidos de derecha y de izquierdas y los partidos de derecha no quieren la reducción de la jornada laboral porque la patronal ha hecho bien su trabajo y ha convencido a Junts y a PNV para que voten en contra", sostiene.

Por tanto, "si la política no da un gran cambio, me parece que no vamos a tener este año 37,5 horas y es una autentica lástima, porque desde 2002 hasta noviembre de 2024, el número de horas de trabajo anuales en el sector privado, en aquellas empresas donde sus trabajadoras están resguardados por convenios, han disminuido el tiempo de trabajo en cero horas. Cero horas en 22 años", confiesa Bernardos. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.