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Entrevista en Al Rojo Vivo

El presidente del Movimiento Estudiantil de Ceuta, sobre el inicio del curso: "No lo tenemos claro ni sabemos qué va a pasar"

"Hasta el momento seguimos pidiendo la desinfección total de los colegios, aunque ahora mismo no sabemos qué va a pasar", ha asegurado el presidente del Movimiento Estudiantil Ceutí en Al Rojo Vivo.

Movimiento estudiantil

Una de las incógnitas que planean alrededor de la crisis migratoria de Ceuta es si se va a poder mantener el inicio del curso escolar en la ciudad autónoma, cuyo inicio está previsto para el próximo 8 de septiembre. Hace 24 horas, en Al Rojo Vivo, el vicepresidente ceutí, Alejandro Ramírez, reconocía que lo habían pedido. Por su parte, Melchor León, diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta, también había pedido valorar la posibilidad de retrasar ese inicio de curso.

Momentáneamente, suspender el inicio de curso es una decisión que todavía no se ha tomado. Este martes, Inés García ha hablado con Adil Ahmed, presidente del Movimiento Estudiantil Ceutí, y le ha preguntado si está confirmado el inicio del curso escolar el próximo 8 de septiembre.

"Todavía no. No está tan, tan decidido", responde Hamed. "No lo tenemos claro, porque no se han puesto en contacto con nosotros. Se han puesto en contacto desde el Ministerio de Educación para pedirnos una serie de reuniones y también Abelardo de la Rosa, secretario del Ministerio de Educación, y hasta el momento seguimos pidiendo la desinfección total de los colegios, aunque ahora mismo no sabemos qué va a pasar", afirma el presidente del Movimiento Estudiantil Ceutí, que ha anunciado en Al Rojo Vivo una manifestación prevista para las 19:30 horas.

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