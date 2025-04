Pepe Luis Vázquez, sobre la gestión tras el apagón: "Parece que el referente moral aquí es Poncio Pilato, porque todos son expertos en lavarse las manos”

En Al Rojo Vivo, el periodista analiza el discurso de la presidenta de Red Eléctrica, destacando que mantiene la misma tesis expuesta por el Gobierno: "Red Eléctrica no ha tenido ningún fallo, el fallo ha sido de los operadores privados".

El periodista Pepe Luis Vázquez ha analizado la reacción del Gobierno, de la presidenta de Red Eléctrica y de los principales responsables del país tras el apagón que dejó sin luz a toda España durante casi un día. "Me da la sensación de que el referente moral aquí no es Cicerón ni Marco Aurelio, sino otro gobernador romano: Poncio Pilato. Porque todos parecen expertos en lavarse las manos y escurrir el bulto", ha ironizado.

En cuanto a las declaraciones de Beatriz Corredor, que ha comparecido hoy en Cadena Ser, Vázquez opina que "se desprende que la tesis de Red Eléctrica es, más o menos, la misma que la del Gobierno: Red Eléctrica no ha tenido ningún fallo, el fallo ha sido de los operadores privados".

Vázquez también ha recomendado la lectura del artículo de Jordi Sevilla —expresidente de Red Eléctrica— publicado en Cinco Días bajo el título 'Un apagón difícil, pero no imposible'. "En él se analizan varias de las posibles causas del apagón del pasado lunes, y resulta especialmente interesante porque el propio autor, que en su día fue un militante antinuclear, ahora defiende la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares. A mí Jordi Sevilla no me parece, en absoluto, un ignorante en esta materia", ha subrayado.