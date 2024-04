El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que van a eliminar el permiso de residencia por inversión inmobiliaria en España, conocido comúnmente como la 'Golden Visa' española.

Pepe Luis Vázquez ha reaccionado a este anuncio, recordando que las 'Golden Visa' se aprobaron en 2013 en el contexto de una crisis económica muy profunda. "No había inversión económica extranjera", ha destacado, señalando que esta fue una forma de "incentivar" que llegara capital a nuestro país.

Respecto a su eliminación, el periodista ha reconocido que "no tiene una postura clara", aunque ha confesado que "no le parece mal". Sin embargo, ha recordado que esto "no es ni siquiera un parche para el problema que hay con el mercado de la vivienda en España".