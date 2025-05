Pedro Vallín cree que Sánchez sabía que lo grababan: "Los comentarios que hace en privado, casi de parvulario, son de un sosiego sorprendente"

Nuevos mensajes entre Pedro y Sánchez y José Luis Ábalos, desvelados por El Mundo, esta vez sobre el rescate de Air Europa en septiembre de 2020. El presidente del Gobierno contacta con el entonces ministro de Fomento para que le dé "una vuelta". "A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla", advirtió entonces el presidente.

"Empiezo a pensar que Sánchez sabía que lo grababan, porque su nivel de corrección, de prudencia y de sosiego, por ejemplo, en un asunto como el de Air Europa, es insólito", afirma Pedro Vallín, periodista y escritor, aludiendo a que son conversaciones privadas. De ahí -dice- lo insólito.

"Por lo que tenemos sobre la mesa, y en la era en la que un señor dice públicamente que podría disparar a alguien en la Quinta Avenida (Nueva York) y no perdería ni un voto, la forma de comportarse en privado del presidente y los comentarios casi naíf y de parvulario que hace de sus compañeros de partido y del Consejo de Ministros, en general, me enternecen porque me parece de un sosiego, de una prudencia y de una contención, considerando que son mensajes privados, realmente sorprendente", apunta Vallín. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.