La edad ha sido una sombra sobre el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una sombra que Donald Trump, su contrincante político con el que se enfrentó la pasada madrugada en un debate electoral que retransmitió laSexta, aprovechó en esta cita. Una cuestión que no pasó por alto el profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, el cual advirtió de que "aunque es evidente que Biden tiene sus dificultades, Trump tampoco está tan alejado".

De hecho, Rodríguez ha lamentado que los años de vida del republicano y el demócrata "efectivamente, suman dos tercios de la edad de Estados Unidos como nación independiente", al mismo tiempo que ha explicado que "no hay nada que ilustre mejor el declive de un sistema político que la gerontocracia". En esa línea, ejemplifica con el momento en el que ambos líderes "se han puesto a vacilar quién tenía el mejor hándicap".

En definitiva, el experto ha advertido que tanto Trump como Biden son "personajes que realmente están de salida, pero están hablando de cuestiones tan trascendentales cómo si van a aceptar o no el resultado de unas elecciones o si van a alentar o no la violencia política": "No creo que Estados Unidos se merezca esta clase de líderes", ha concluido.