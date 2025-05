Las palabras de Antonio García Ferreras sobre José Mújica tras su muerte: "Ética, audacia, coraje... Un referente de coherencia absoluta"

El expresidente de Uruguay, José Mújica falleció a los 89 años el pasado martes 13 de mayo, y es considerado como todo un referente de la izquierda latinoamericana. Fue presidente de su país entre los años 2010 y 2015 y abandonó la primera línea de la política en 2020.

"Ética, audacia, coraje, volverse a levantar... Un referente de coherencia absoluta", afirma de él Antonio García Ferreras antes de dar paso a un vídeo del expresidente: "Lecciones de vida de Pepe Mújica", que podemos ver en este vídeo.

"He pasado de todo en la vida, pero no le tengo odio a nadie. Hay que darle gracias a la vida, triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae", afirmaba el ya eterno Pepe Mújica.