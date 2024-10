El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que no cambia "absolutamente nada" de lo que dijo tras el derbi madrileño, cuando afirmó que Thibaut Courtois había provocado a la grada, y cree que se "tergiversaron" sus palabras, abogando de nuevo por poner una "sanción también al que provoca".

"Que hable Simeone de provocadores con la carrera que ha tenido...", ha señalado Pablo Pombo tras escuchar estas declaraciones, indicando que decir que "le tocó a Courtois" esta vez vivir esa situación es como decir que "a una mujer le ha tocado ser violada".

El analista ha reconocido que cree que el Atlético de Madrid se enfrenta a dos problemas. Por un lado, al hecho de que "no puede sacar a los violentos del estadio"; y por otro, que "no quiere" hacerlo. Pablo Pombo ha señalado que por este motivo su presidente se expresó con ambigüedad cuando dijo que no tenían ni racistas ni antirracistas. "¿Qué disparate es ese?", se ha preguntado.

Además, ha confesado que cree que LaLiga también se enfrenta a varios problemas, señalando que el primero de ellos es que está "desprotegiendo al mejor jugador del mundo: Vinicius". El segundo problema que tienen, según explica Pablo Simón, es que "existe una crisis de reputación mundial por la cuestión de los árbitros".

Unos hechos a los que ahora se suma que desde el domingo tienen "una crisis de producto", destacando que lo que ocurrió devalúa LaLiga como producto.