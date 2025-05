Pablo Pombo, sobre el Gobierno de Mazón: "Podrá tener abogados, pero no tiene defensa posible"

El analista ha apuntado que el Gobierno de Valencia no se puede defender porque ha fallado en todos los momentos posibles desde la DANA que asoló la Comunitat.

Carlos Mazón sigue enrocado en su discurso de cero autocrítica sobre lo que su Gobierno pudo hacer durante la DANA del pasado 29 de octubre que provocó la muerte de más de 220 personas. Mientras tanto, las declaraciones de testigos, técnicos y víctimas de la catástrofe están señalando la falta de ayuda de la administración.

Una falta de ayuda que también recalca Pablo Pombo en Al Rojo Vivo, explicando que el Gobierno de Mazón no se puede defender de lo ocurrido aquel día: "El técnico estaba teletrabajando, pero el presidente no. Ni estaba en su despacho ni teletrabajando. El Gobierno de Valencia podrá tener abogados, pero no tiene defensa posible".

"Falló en el antes, que era la prevención, falló en el mientras, cuando hacía falta la mayor agilidad posible, falló en la fase 1, que era la de rescate, falló en la fase dos, que es la construcción, y en la fase tres, que es la de amasar la convivencia, porque ha decidido tener una política confrontativa para defender a Mazón y dividir a la sociedad valenciana", ha añadido.

Por último, el analista también ha señalado que esta defensa del Gobierno valenciano a Mazón les está costando un rédito electoral que estaría llevándose Compromís: "¿Qué es lo que está pasando en el parlamento? La estrategia es lo suficientemente contundente como para que esté teniendo efectos electorales que no son beneficiosos para el PP. Quien está recibiendo el rédito, en términos electorales, es Compromís".