El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado conciliador con la expresión que utilizó Alberto Núñez Feijóo en el Senado, la "gente de bien", que opuso a los avances sociales y la ley trans del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Procuro ser benevolente porque, como he estado ahí, sé lo difícil que es ser líder de la oposición y presidente del Gobierno", ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo. Si bien ha subrayado que a Feijóo "le pasa con frecuencia" que alguna de sus expresiones se convierta en un titular, Zapatero ha señalado que no hay que hacerle "tanta crítica". "No está tan mal Feijóo. Hay que ser generosos, no voy a perder a estas alturas mi talante", ha dicho.

Cuestionado por la moción de censura, la ha calificado de "insólita", sobre todo por la imagen que trascendió del anuncio: "Cuando he visto la foto de tantos hombres anunciando la moción de censura ya he visto de qué va esto. Es una especie de revival nostálgico de un país que ya no existe".

Sobre la guerra, que ha calificado de "injusta" e "ilegal", ha reclamado que se intente que el conflicto dure "lo menos posible" y que se alcance un acuerdo entre las partes. "Cada día que no ganamos para la paz lo perdemos en vidas humanas y en odio que perdurará mucho tiempo y nos hará la convivencia más difícil", ha expresado.