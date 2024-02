La mascletà madrileña, autorizada finalmente por el juez , tiene previsto celebrarse este domingo 18 de febrero, ante las críticas de animalistas y otras asociaciones, por el lugar elegido para hacerla: en Puente del Rey, en Madrid Río. Una celebración que se realiza porque el alcalde de Madrid, Martinez Almeida dijo que si ganaba las elecciones , haría una mascletà en la ciudad de Madrid.

En Al Rojo Vivo, el debate estaba servido y la opinión del periodista Antonio Maestre puede no gustarle mucho a los valencianos. Entre las risas de todos los demás analistas, Maestre decía" Verás cuando abra la boca", consciente de que su opinión no era precisamente políticamente correcta. Y es que no ha opinado sobre la situación madrileña en concreto sino en general, sobre las mascletàs.

Confesaba con una sonrisa que "tirar petardos y disfrutar con los petardos, me parece un un retroceso civilizatorio. Te lo digo tal cual. Con esa posición de base, imagínate lo que puede pensar de una mascletá". Ahora bien, "yo respeto a quien le guste escuchar ruido. Me parece bien que alguien disfrute escuchando ruido y tirando petardos y molestando a todo aquel que no quiere...", añade el periodista. En el video podemos ver al completo su opinión y las risas de los presentes.