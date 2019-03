Maldita Hemeroteca: Rajoy dice que no le gustan los adelantos electorales, pero no pensaba lo mismo en 2011

PEDÍA A ZAPATERO QUE CONVOCARA ELECCIONES

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no le agradan los adelantos electorales. Sin embargo, Maldita Hemeroteca ha recordado que no pensaba lo mismo en el año 2011, cuando, estando en la oposición, criticaba a Zapatero que no estaba "en condiciones de gobernar" y que lo que necesitaba España y reclamaban los españoles "es abrir las urnas".