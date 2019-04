La hemeroteca deja en evidencia a Sánchez: insistía en que habría Congreso "al resolverse el Gobierno de España"

DECÍA QUE "LO MÁS IMPORTANTE" ERA LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, destacaba hace unas semanas que no se podía convocar un Congreso Federal en la formación hasta que no hubiera Gobierno. Entonces, insistía en que España era lo más importante. Ahora, no obstante, parece haber cambiado de opinión.