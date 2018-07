Jesús Maraña: "De Guindos se contradice en sus propias predicciones"

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que el PIB volverá a crecer en el tercer trimestre de este año, lo que permitirá que la economía empiece a generar puestos de trabajo en la última parte de 2013. Antonio Martin Beaumont considera que el PP está siendo prudente y desea y confía en que el mensaje sea real: "Desde el primer momento Rajoy dijo que a mediados de 2013 esperaba que las cosas fueran mejor ya que se habían puesto los ciminetos para empezar a mejorar y que en el 2014 empezaría a crecer el empleo".

Por el contrario, Jesús Maraña,responsable editorial de infoLibre, se muestra sorprendido con las declaraciones de De Guindos. "El ministro se contradice en sus propias predicciones". La historia económica dice que en el caso de España no se crea empleo si no hay un crecimiento de un 1.5%. Ni en las predicciones del Gobierno se ve la mejoría asi que no se entienden las declaraciones de De Guindos. Quizá son deseos de fin de año. Además, la política económica de este año se ha distinguido por la improvisación y la contradicción permamtente".