Javier Aroca: "La parternidad política del señor Bárcenas es 'PP positivo'"

Alfonso Alonso ha desacreditado una posible moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Rajoy asegurando que este partido no tiene ni alternativa, ni votos suficientes para sacarla, ni candidato.

“Alternativa hay, votos suficientes habría que verlo, lo más probable es que no pero habría que plantear algo”, asegura José Miguel Carmona, miembro del PSOE. “El señor Alonso tendría que hacer que la mesa del Parlamento no bloqueara la democracia”.

Por su parte, el periodista Alfonso Rojo critica la actitud popular pero justifica que no quieran llevar el debate incendiado por el propio Bárcenas a sede parlamentaria: “No puedes decir a la oposición que está protegiendo a un delincuente como Bárcenas. Sí puedo entender que el PP que el asunto llegue al Congreso. Lo tienen en los medios y en los juzgados, entiendo que no quieran que el tema domine el debate parlamentario”.

El periodista ha sacado una última conclusión del ‘caso Bárcenas’: “Aquí hemos llegado a la siguiente conclusión: aquella máxima de estar en la política es perder dinero era una falsedad como un duro de manera”.

Sobre las palabras del portavoz popular en el Congreso, el periodista Ernesto Ekaizer cree que responden a una estrategia del Partido Popular. “Hay una estrategia del PP y una estrategia personal de Rajoy. El presidente hizo la siguiente afirmación el 11 de enero del 2010: hasta donde yo sé no hay financiación ilegal del PP. Si se demostrase que la hubo no dimitiría porque yo no la he hecho, dijo Rajoy”, recuerda el periodista argentino.