Herrera: "En Cataluña hay mucha gente que se quiere independizar de la España del PP"

Joan Herrera, coordinador nacional de ICV, considera que la celebración del 9N se va a hacer y le atribuye la responsabilidad a la 'sordera' del Partido Popular: "Creo que lo que va a pasar porque sólo pueda pasar eso, es que habrá consulta. El Gobierno central lleva mucho tiempo sin escuchar lo que pasa en Cataluña. No lo escuchó en el 2010 cuando hubo una manifestación tremenda después de la sentencia, no lo escuchó en 2012 después de la primera Diada multitudinaria, no lo escuchó el año pasado y creo que no lo va a hacer ahora".

El político catalán considera que "el problema es que el Gobierno no entiende la España plurinacional". Herrera anticipa que va a haber mucha gente en la Diada, movida "por esa incomprensión respecto a la España real. No se puede interpretar lo que está pasando en Cataluña sin interpretar lo que ha pasado en los últimos años en España".

Herrera afirma que en Cataluña hay mucha gente que se pregunta, ¿y por qué no una tercera vía? "Y es que esa tercera vía la niegan o la rechazan", afirma el líder de ICV.

"El problema de fondo es que tenemos un PP atrapado en el anticatalanismo que ha sembrado, y eso hace que no haya solución. A mí me da envidia viendo lo de Escocia es que se pueden poner argumentos a favor y en contra sensatos y razonables, esa es la manera de canalizar un malestar. En Cataluña hay gente que se quiere independizar, y en Cataluña hay mucha más gente que se quiere independizar de esa España del PP", sentencia Herrera.