Francisco Marhuenda: "La infanta Cristina nació infanta de España y morirá infanta de España"

LA SENTENCIA DEL 'CASO NÓOS'

"Cómo va a renunciar una persona inocente a los derechos dinásticos", afirma Francisco Marhuenda, que asegura que no es el fin de los tiempos para la monarquía. Marhuenda insiste en que el rey Juan Carlos no abdicó por el 'casó Nóos' y apunta que no hay "absolutamente nada" que inculpe a la infanta Cristina.