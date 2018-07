Eduardo Inda: "Bárcenas no tenía ni oficio ni beneficio conocido"

Luis Bárcenas sostiene que las anotaciones publicadas son falsas. "No existe esa contabilidad, eso es falso". El extesorero del PP ha tardado cinco días en descubrir que esa letra no es suya. "Ese cuaderno ni existe ni ha existido. En consecuencia esa letra no es mía. No se corresponde con mi letra. Niego que sea mi letra y estoy dispuesto a prestarme a cualquier prueba caligráfica que pueda aclarar este punto".

Eduardo Inda cree que Bárcenas no puede negar "que esa es su letra". Inda defiende que esas declaraciones no desmienten el cobro de sobresueldos. "Los sobresueldos sí que se cobraban. Él cobró un sobresueldo de 22 millones de euros". Para el periodista queda claro que, si se ha llevado 22 millones de euros, "el dinero negro entraba a mansalva en el Partido Popular".

"El señor Bárcenas no tenía ni oficio ni beneficio conocido que no fuera ser gerente y luego tesorero del Partido Popular", ha señalado Eduardo Inda.