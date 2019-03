Álvaro Pérez 'El Bigotes', supuesto cabecilla de la trama Gürtel, se ha mostrado indignado ante la prensa. Álvaro Pérez ha pedido respeto a la presunción de inocencia y ha señalado que le llamen 'El Barbas' y no 'El Bigotes'. Pérez tampoco ha querido declarar ante el juez del TSJV.

"No he declarado y tampoco voy a declarar nada para ustedes. Solamente me gustaría recordarles una cosa: la presunción de inocencia, que sus jefes conmigo se están pasando por el arco del triunfo. 'Señor Pérez, señor Pérez... y luego me ponen a parir en sus periódicos y me llaman El Bigotes'. Por cierto, ya no soy 'El Bigotes' ahora soy 'El Barbas'", ha explicado visiblemente molesto a los medios allí convocados.