Los niños ucranianos conforman en la actualidad uno de los grupos más vulnerables a la guerra que se está desarrollando en su propio país. Pero ¿qué piensan ellos sobre la invasión y la guerra iniciada por Putin en Ucrania? En Al Rojo Vivo hemos querido escuchar las palabras de Danil. Tiene 11 años, estudia en Fuenlabrada y le ha tenido que explicar a sus compañeros qué está pasando en su otra casa: "Tengo familia en Ucrania, dos abuelos y una tía que venía a visitarnos".

El pequeño explica que su familia "no puede irse de Ucrania porque no tienen mucho dinero, ni coche", y ha explicado que ahora mismo "están en un bunker y no tienen mucha comida". Danil ha denunciado al mismo tiempo la pena que siente por su familia y por las otras tantas personas que lo están pasando mal, y es que para este menor, por culpa de "dos presidentes que se llevan mal tienen que luchar inocentes y está muriendo mucha gente".