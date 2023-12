Pablo Montesinos ha afirmado de forma tajante que "es incontestable que haya dirigentes de EH Bildu que todavía no condenan el terrorismo". "Yo creo que ese es un paso que tiene que dar esa formación política para que sea moral un acuerdo con ellos, porque es verdad que legítimo es", ha expresado el periodista en relación a la moción de censura de Pamplona.

Así, Montesinos ha recordado que "hace solo unos meses profanaron la tumba de Fernando Buesa, del PSOE, y hubo en Vitoria una votación, y los representantes de Bildu evitaron condenarlo". "Esa es la realidad política", ha expresado, a lo que ha añadido que, "precisamente por eso hasta antes de ayer, el PSOE decía que no es moral que dé una alcaldía a Bildu". "Y, por eso, hasta hace un año o dos no había una fotografía con Bildu. La condena del asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA tiene que ser rotunda, pero eso no pasa", ha lamentado.