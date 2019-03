Gallardón: "Tenemos que actuar para que no se repita el caso Bretón en España"

El Gobierno ha aprobado la prisión permanente revisable. El ministro de Justicia ha defendido la medida porque "no podemos permitir que se repita el caso Bretón en España". Alberto Ruiz-Gallardón ha señalado que no es una medida "tomada en caliente". "Cuando los hechos te constatan la insuficiencia de la ley, cuando te encuentras con situaciones que desgraciadamente ocurren y te demuestran que tus leyes vigentes no tienen la respuesta adecuada, el Gobierno y los legisladores no pueden abstenerse, deben actuar", ha explido el ministro. "Debemos actuar conforme a la realidad que nos rodea".

"Un padre que hace desaparecer a sus hijos, si los cadáveres no aparecen no puede ser imputado nada más que por una pena mayor", ha señalado como ejemplo el ministro. "Yo, aunque me digan que legislo en caliente, ¿tengo que dejar que ocurra otro caso Bretón en España? Lo siento, pero no".