El pasado viernes, una conexión en directo desde la playa de la Barceloneta en Al Rojo Vivo suscitaba comentarios en las redes sociales, después de que las imágenes que tenían que entrar en ese momento, en las que aparecían esas personas bañándose y tomando el sol, como habían estado haciendo a lo largo de la mañana, no lo hicieran.

Pero la realidad es que esas imágenes existen y que se han recuperado en el programa de este lunes, aunque "algunos han intentado aprovechar para desacreditarnos diciendo que nadie se estaba bañando entonces", según ha denunciado Antonio García Ferreras. "En esas playas de la capital barcelonesa, se bañaron, se sentaron a tomar el sol y no debían, el viernes, el sábado y el domingo", ha aseverado el presentador.

Y es que, a pesar de que todavía nos encontramos en pleno proceso de desescalada, "estamos viendo unas relajaciones tremendas", según denuncia el periodista, mostrando las imágenes de personas bañándose y tomando el sol a pesar de no estar permitido en la fase 1. Las imágenes dan cuenta de estos comportamientos incívicos, "aunque algunos tontos en la extrema derecha y algunos en el independentismo Torra nos digan 'se lo han inventado'", ha apuntado Ferreras.

"Niños en la playa, con la gente tumbada... no pueden estar tumbados", ha agregado el presentador, mostrando las imágenes del viernes en la Barceloneta, que se repetían también el sábado y el domingo. A esto, ha señalado, se suman aglomeraciones en lugares como La Marina de Valencia y algunos lugares de Euskadi. "Esto no se puede hacer -ha alertado Ferreras-, hay un riesgo de rebrote".

"Algunos estaban diciendo 'es mentira, no pasaba eso el viernes'", ha recordado el periodista, mostrando imágenes correspondientes a ese día, pero también del sábado y el domingo. "Son comportamientos que pueden provocar una reactivación del virus, pero no lo decimos nosotros, es que lo dicen los responsables del CSIC, los científicos, los del comité sanitario...", ha advertido Antonio García Ferreras, que ha pedido "un poquito de seriedad".

Las imágenes que demuestran comportamientos incívicos en la Barceloneta

Lo cierto es que el viernes por la mañana, antes de la comentada conexión, la reportera Dayana García y su cámara vieron y grabaron a niños bañándose en la Barceloneta y a adultos tomando el sol. Además, otras imágenes de ese mismo día muestran la citada playa urbana llena de gente, realizando conductas que no están autorizadas en la fase 1.

Además, las imágenes de playas con gran cantidad de gente y personas incumpliendo las normas se han repetido a lo largo del sábado y del domingo. La Policía incluso ha tenido que ir patrullando constantemente estos espacios para avisar a las personas de que no podían estar bañándose y tomando el sol.

"Lo vamos a contar, aunque en el momento del directo no estén, vamos a contar si han estado hasta hace cinco minutos", ha zanjado Ferreras, que ha denunciado que algunos de redactores de laSexta en otros lugares -no en Cataluña- han sufrido la presión de los bañistas, diciéndoles que no emitan en directo evitar que viniera la Policía Local.