La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respondido a la aseveración del expresident de Cataluña Carles Puigdemont de que se había reunido con miembros del PSOE durante su estancia en Waterloo. Figuras que habrían acudido, según él, a generarle expectativas de su regreso.

Rodríguez ha sido contundente y ha asegurado que la palabra de Puigdemont carece de valor para ella. "Este señor no me merece ningún crédito. No me merece ninguna credibilidad sus palabras", ha asegurado durante una entrevista en Al Rojo Vivo.

El PP ha iniciado una ofensiva evidenciada durante la sesión de control al Ejecutivo en la que, uno por uno, han preguntado a los ministros si habían sido ellos los "señores X" que se habían reunido con el líder independentista fugado.

"No deja de sorprenderme que sea el PP quien recurra a este señor como argumento de autoridad, a un señor que está fugado de la justicia", ha deplorado la titular de Política Territorial.

"Estamos en noviembre de 2022. En el mundo están ocurriendo cosas que están alternado la vida de millones de personas. En nuestro país hay personas que están atravesando dificultades. Y lo único que está en la agenda del PP es ETA o España se rompe", ha criticado, antes de advertir que fue durante un Gobierno popular cuando españa "estuvo a punto de romperse con una declaración unilateral de independencia".