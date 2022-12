Miguel Sebastián, ex ministro de Industria, Turismo y Comercio, no entiende "por qué es un mérito para Rajoy haber evitado el rescate y no lo es para Zapatero". Sebastián cree que nunca se le ha reconocido a Zapatero haber evitado el rescate, cosa que sí se ha hecho con Rajoy. 'The Telegraph' ha afirmado que "España es oficialmente insolvente: saquen su dinero mientras puedan". Una información que, según Sebastián, no hay que tener en cuenta ya que "ellos son euroescépticos y antieuropeos".

Sebastián cree que España debería hacer más cosas para exportar. "Tenemos que tener como objetivo: empleo y exportaciones, y dedicar toda la política económica a eso. De esta forma podremos salir de la crisis, cuando tengamos que salir. Los bancos 'zombis', los bancos que están vivos pero no dan crédito, creo que es nuestro principal problema", ha explicado el ex ministro.

Miguel Sebastián es partidario de bajar los impuestos. "Yo creo que se puede hacer. Esto es un debate viejo dentro del PSOE. No se puede ahogar a la clase trabajadora con una carga de impuestos muy larga, porque eso repercute en el propio crecimiento económico", señala Sebastián. "Creo que Montoro tiene una obsesión enfermiza con los impuestos, y nos ha puesto un IRPF que está por encima del de Cuba".