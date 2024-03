José Luis Ábalos han defendido, en una entrevista en Cuatro que él no tiene mantas porque no fabrica mantas, en relación al 'Caso Koldo'. "No tengo nada y ninguna necesidad de vengarme de nadie. Yo me pongo siempre del lado del otro y eso hace que pueda entender a la gente. Yo sé también sé también el nivel de presión al que está sometido la dirección de mi partido. Posiblemente haya pensado que esta era la mejor solución. Otra cosa es que la dirección pueda pensar eso y yo pueda compartir o no eso", ha expresado en el citado medio. Ante estas declaraciones, Antonio Maestre cree que "cuando hay mantas de las que tirar, suelen ser mantas compartidas con las que se tapa todo el mundo".

"Cuando tiras de esta manta, si las hubiere, también te puedes quedar desnudo y con mucho frío", ha añadido en ARV. Maestre recuerda que toda la información del 'Caso Koldo' que está saliendo en medios de comunicación estaba previamente en sumarios y autos. "Luego no se ha derivado en una actuación penal. Cuando hablamos de estos hechos, nosotros podemos verlo bien, mal o regular, pero todos esos hechos no se han trasladado a una querella para aquellas personas de las que estamos hablando ahora. Solo de que las que se han detenido y han tenido que declarar", ha explicado en directo.