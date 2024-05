El cantante y poeta madrileño Marwan Abu-Tahoun Recio, más conocido como Marwan es hijo de un refugiado palestino, por lo que la causa le toca muy de cerca. Tanto es así que Palestina ha estado siempre muy presente en toda su obra artística. Ahora, se encuentra apoyando a los universitarios que acampan a los largo de todas las ciudades españolas en defensa de Palestina y en contra de que acabe la barbarie que Israel está haciendo en Gaza.

"He venido a dar apoyo a la protesta porque es muy emocionante. Como descendiente de una familia de refugiados palestinos quiero mostrar mi gratitud a estos jóvenes que se están trayendo la voz de los derechos humanos a la universidad, a un lugar para la reflexión y un lugar para mostrar ciertas sensibilidades, y para tratar de frenar este genocidio que está ocurriendo en gaza", confiesa a los micrófonos de laSexta desde la Complutense de Madrid.

Es por ello que ante las palabras que Borja Semper, portavoz del PP, pronunció el otro día asegurando que estas acampadas eran en contra de Israel y a favor de Hamás, Marwan quiere pensar que realmente el político no piensa eso. "Yo creo que es propaganda. Creo que Borja Semper es una persona mucho más inteligente de lo que muestra en esas declaraciones que es un poco el mantra que viene repitiendo la derecha, que es un argumento absolutamente falaz".

"Me encantaría preguntarle al señor Semper si él está a favor de los derechos humanos y si está a favor de que maten a 15.000 niños o si está a favor de que usen como arma de guerra el hambre contra millones de palestinos... o si está a favor de que el 100% de los hospitales y universidades de Gaza hayan sido destruidos. Parece que está a favor pero creo que no lo está, porque no me cabe que una persona pueda estar a favor de eso".

Otros cantantes como el cantante madrileño Ismael Serrano o el grupo Vetusta Morla también han acompañado, al igual que Marwan, a los universitarios en estas protestas propalestinas.