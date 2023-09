Puigdemont acaba de pronunciar las exigenciasque Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo debe cumplir para conseguir el sí de los Junts para poder investirle. En esas exigencias - y en vísperas del Día de la Diada que se celebra el próximo 11 de septiembre- son las de tramitar una ley de amnistía antes de negociar la investidura y un referéndum acordado después.

Ante esto, la periodista Marta García Aller ha asegurado "el indulto sería el perdón pero la amnistía es dar la razón al que ha delinquido, y lo que reivindica Puigdemont es que el Estado reconozca que no hay nada malo en el 1-O, es más viene a decir que va a seguir en la vía de la determinación, no que no atiende a la Constitución"; pese a que Puigdemont considera que la consulta de autodeterminación sí entra en el marco constitucional.

Pero claro, tal como asegura García Aller, "escuchar a Puigdemont decir lo que entra y no en la Constitución es como oír a un conductor borracho decir qué es la tasa de alcoholemia".