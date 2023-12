El viernes 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad, se reúnen Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo después de que finalmente el líder de la oposición aceptase una de las tres fechas que el presidente del Gobierno le propuso hace aproximadamente una semana.

El lugar exacto de esa reunión no se sabe aún, pero se puede confirmar que no será en La Moncloa sino en el Congreso de los Diputados. "Todavía no sabemos nada, tienen que buscar la sala donde se reúnan Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y quizá sea en una en que se celebró su ultima reunión", cuenta María Llapart , cronista parlamentaria de laSexta.

No obstante, bromea Llapart con que la fecha de esta cita sea precisamente el 22 de diciembre, día grande en España por ser precisamente el día en que se celebra la Lotería de Navidad: "Como toque la lotería de los periodistas parlamentarios, no va a quedar nadie para cubrir esta reunión", asegura la periodista, entre las risas de Antonio García Ferreras: "Va a tocar, pero en Atresmedia", asegura por su parte el presentador de Al Rojo Vivo.