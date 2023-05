El bloque de la derecha, liderado por la popular María Guardiola, ha ganado las elecciones autonómicas en Extremadura gracias a los 28 diputados del PP y los cinco de Vox, por lo que el socialista Guillermo Fernández Vara no solo pierde la mayoría absoluta sino también la Junta de Extremadura. Al Rojo Vivo ha hablado este domingo con Guardiola, la gran protagonista de la noche, que ha señalado que está "muy feliz" por esta victoria y descarta gobernar en coalición con Vox.

"Estoy deseando trabajar para mi tierra", ha apuntado y ha añadido que los "extremeños han hablado alto y claro". Por eso cree que toca hacer caso a lo que les han dicho, y que su éxito se debe a que ha conformado un "programa de la mano de los extremeños". "Hemos hecho una política a pie de calle, de cercanía", asegura.

"Va hacer falta que Vox que me apoye, no va a hacer falta que Vox entre en el gobierno", ha defendido preguntada sobre si entra en la Junta o no la formación de extrema derecha. No obstante, ha dicho que ella está "muy dispuesta a hablar con todos y a conformar un proyecto común".