Maestre, tras pedir la Fiscalía la imputación de Pardo de Vera por contratar a la ex de Ábalos: "Estoy muy de acuerdo en convertir los enchufes en delitos"

"Pero, cuidado, que se tiendan la ropa todos, porque lo que no puede ser es la discrecionalidad", advierte en este vídeo el periodista Antonio Maestre. "No hay Administración en este país en la que no haya enchufes. Que se investiguen todas, pero no va a quedar aquí...".

Al periodista y escritor Antonio Maestre le parece bien que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido imputar a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por la contratación de la exnovia de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

Tal como asegura en Al Rojo Vivo, "no somos conscientes de la puerta que se está abriendo, con la cual estoy muy a favor. Vamos a convertir en delito el nepotismo y el enchufe, estoy muy de acuerdo en que eso suceda (...) Los procesos tienen que regirse con unas reglas que sean iguales para todos y que no dependan de quién conoces y quién no".

Pero cuidado, advierte Maestre: "Que se tiendan la ropa todos, porque lo que no puede ser es la discrecionalidad". Es decir, "este enchufe lo investigo y es delito y prevaricación, pero cuando son los míos no", añade el periodista confesando que antes de dedicarse al periodismo se presentó a dos procesos de oposiciones de la Administración, uno para el PP y otro para el PSOE. En la segunda, le dijeron: 'Preséntate, pero las plazas están dadas'. Y en la primera, filtraron las preguntas a los amigos de esos cargos.

"No hay Administración en este país en la que no haya enchufe o nepotismo. Que se investiguen todas, pero no va a quedar aquí...", finaliza Maestre. En el vídeo podemos ver completa su opinión.