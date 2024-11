El periodista y escritor Antonio Maestre comenta los insultos que los vecinos de Chiva (Valencia) han proferido a Carlos Mazón, president de la Generalitat, durante la visita de los reyes, Felipe VI y Leticia Ortiz, a la localidad. Gritos e insultos que podemos escuchar en este vídeo: "Mazón dimisión, sinvergüenza, asesino,etc.".

"Me llama la tención cómo Carlos Mazón no puede salir a la calle ni parapetándose tras la visita de Felipe VI y la reina Leticia", afirma Maestre. "En una situación así, en la que ya está todo más tranquilo [tres semanas después de la DANA] y a los reyes la gente les está recibiendo con buenas palabras, Mazón no ha podido eludir ni los insultos ni las peticiones de dimisión", añade el periodista.

Por lo que, según su análisis, "Carlos Mazón tiene que comprender -aunque no lo va a comprender, porque únicamente pretende salvarse- que es un personaje su pueblo no le quiere y ha quedado en evidencia", asegura Mestre.

Con respecto a la visita de los reyes a Chiva, el periodista comenta que "las visitas de los reyes sirven más a la monarquía que al propio pueblo, ya que al propio pueblo lo que les sirve son los servicios públicos y más en estos momentos". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.