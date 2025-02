Maestre, tras conocerse que el fiscal borró los mensajes el día en que lo encausaron: "Para probar que alguien hace algo no vale con sospecharlo, hay que demostrarlo"

El periodista y escritor Antonio Maestre analiza el último movimiento de la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El informe de la UCO de la Guardia Civil muestra que el fiscal general borró los mensajes de su móvil hasta dos veces el día que el Tribunal Supremo lo encausó en un posible delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

A García Ortiz se le investiga por supuestamente haber filtrado el correo de la confesión de González Amador [a través de su abogado] que admitía los delitos fiscales. No obstante, y según este informe, el análisis del móvil de García Ortiz también apunta que no llamó a nadie ajeno a la Fiscalía el día en el que se publicó la confesión del novio de Ayuso.

Según Maestre, "obviamente, quien borra algo cuando le abren causa es porque no quiere que haya nada que se vea en ese teléfono, porque si no, no lo borraría en ese momento y de una forma tan intensiva", lo que pasa, añade Maestre, es que "en España, para probar que alguien hace algo, no vale con sospechar que alguien hace algo, tiene que probarlo".

Esto es, pese a todo, "en España, por ahora y a pesar de que hay algunas instrucciones bastante sospechosas, solo se puede deducir que alguien comete un delito cuando se prueba. Y de eso, no hay ni indicio ni prueba", afirma Maestre.