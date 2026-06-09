Lucía Méndez, tras la intervención del papa en el Congreso: "El discurso desnuda a nuestra clase política en su mediocridad"

La periodista ha analizado la reacción al discurso del papa en el Congreso y ha defendido su profundidad intelectual, comparándolo con grandes discursos históricos y criticando la falta de nivel del debate político actual.

Lucía Méndez, periodista de 'El Mundo', ha analizado la reacción de los políticos al discurso del papa en el Congreso desde una perspectiva amplia, señalando que puede interpretarse de distintas maneras.

"Yo creo que no descartéis que el discurso haya sido aplaudido por su hondura intelectual, por el contenido que recoge lo mejor de la historia española, como la Escuela de Salamanca, y por su enfoque en las humanidades", ha señalado.

La periodista ha añadido que, en las últimas cuatro décadas de parlamentarismo español, no han sido habituales discursos de esa profundidad: "Y en este momento, ese discurso desnuda directamente a nuestra clase política, desnuda su mediocridad, que además ha empeorado mucho".

Méndez ha recordado algunos ejemplos históricos para contextualizar su reflexión: "Solo puedo recordar, por ejemplo, el discurso de Tierno Galván el día que se aprobó la Constitución. Un discurso igual de profundo en ese momento que el del Papa León XIV. Pero no muchos más".

En su análisis, ha concluido que el actual debate político carece de esa dimensión: "Hoy no hay discursos de ese nivel, y las palabras del papa, su reivindicación de las humanidades y de la dignidad humana, no se utilizan en la política actual".

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