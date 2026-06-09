Lucía Méndez está "segura" de que Juanma Moreno "se va a comer la prioridad nacional": "Lo justificará como el señor Mañueco"

La periodista ha analizado en Al Rojo Vivo la posición de Juanma Moreno sobre la "prioridad nacional", señalando su posible giro, el impacto de los pactos con Vox y un contexto político que, según dice, ha cambiado el efecto del debate.

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez ha analizado la posición de Juanma Moreno en el debate sobre la "prioridad nacional", señalando que ha sido uno de los dirigentes del PP más críticos con este concepto y que, sin embargo, podría acabar asumiéndolo.

"Bueno, estoy segura de que lo va a justificar más o menos como lo ha hecho el señor Mañueco. El presidente de Castilla y León tiene más dependencia porque cuenta con menos escaños y necesita acuerdos más ajustados", ha explicado.

Méndez ha planteado si este tipo de pactos pueden resultar perjudiciales para el PP en el contexto actual, aunque ha matizado que el escenario político ha cambiado: "Creo que en el clima político en el que vivimos, esto es menos perjudicial de lo que lo fue en el pasado. El contexto de debilidad del Partido Socialista es tan evidente y ocupa tanto espacio mediático que la ‘prioridad nacional’ ha pasado a un segundo plano".

La periodista ha añadido además que las políticas migratorias de la Unión Europea están generando una mayor convergencia entre PP y Vox: "Se están impulsando medidas como la creación de centros de deportación en terceros países, algo que el Gobierno español rechaza pero que encaja con los acuerdos autonómicos entre PP y Vox".

En su análisis, ha concluido que los presidentes autonómicos del PP están tratando de suavizar el impacto del término: "Están intentando enmascararlo, pero lo cierto es que la expresión 'prioridad nacional' ya no tiene el mismo efecto político que hace seis meses".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido