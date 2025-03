Lucía Méndez, tras el auto de la jueza de la DANA: "Mazón está dando un ejemplo de miseria moral... Es difícil encontrar un precedente"

La periodista se muestra muy crítica con el president: "La obligación que tenía Mazón de dimitir por dignidad no es mayor o menor por el auto de la jueza. Es la misma que antes del auto".

"Si queremos ser suaves, el PP y Mazón están fuera de la realidad, pero si queremos ser más realistas, tenemos que decir que Mazón está dando un ejemplo de miseria moral, es muy difícil encontrar un precedente así en ningún otro presidente autonómico a lo largo de la historia de la democracia en España", afirma Lucía Méndez, periodista de El Mundo tras conocer el demoledor auto de la jueza de la DANA, que asegura que había información de sobra y que fue "ignorada" por el Gobierno de Mazón.

Sin embargo, para Méndez, "la obligación que tenía Mazón de dimitir, por dignidad, no es mayor o menor por el auto de la jueza. Es la misma que antes del auto". Es cierto, no obstante, que "solo con leer ese auto y ver la cantidad de sufrimiento y dolor que ello provocó, debería llevar a los responsables a decir que no estuvieron a la altura (por usar las palabras de Feijóo)".

Es por ello que, según la opinión de la periodista, para lo único que servirán (a nivel político) estos autos y el avance de la instrucción judicial, "es para poner en evidencia a Feijóo, porque las responsabilidades de Mazón son clarísimas y la obligación moral que él tendría de dimitir también, haga lo que haga la jueza o se siente o no en el banquillo". Por tanto, concluye que "la responsabilidad está en el tejado de Feijóo y lo va a seguir estando. Nadie le va a librar de ese calvario". En el vídeo podemos ver al completo la intervención de Méndez.