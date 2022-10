El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha incidido en la necesidad de crear una comisión de investigación para descubrir qué paso en las residencias durante el punto más álgido de la pandemia.

"Las familias y la sociedad nos piden que nos tomemos las cosas en serio. Una comisión de estudio a futuro no nos permite saber lo que pasó", ha indicado dejando claro que esto no se trata de revancha, sino de evitar que vuelva a suceder.

En 'Al Rojo Vivo' han recordado las declaraciones que realizó Alberto Reyero, el que fuera consejero de Políticas Sociales en el Gobierno de Ayuso, en las que confesaba que aquellos protocolos "sí causaron la muerte a aquellas personas".

Un momento que Lobato ha aprovechado para recordar que él era alcalde en ese momento. "Recuerdo una llamada de una mujer que decía que a su madre la tenían en el sótano de la residencia y no sabía qué hacer porque no la llevaban al hospital. Yo no sabía qué hacer, no teníamos salida para eso y la Comunidad de Madrid es la responsable", ha indicado.

De esta forma, ha recordado uno de los tantos testimonios que tuvo que escuchar en ese momento, asegurando que ahora no quiere echar las culpas a nadie, sino descubrir qué falló para evitar que vuelva a suceder.

"Ossorio debe pedir disculpas y abandonar el Gobierno"

En relación a esto, Lobato ha exigido que Enrique Ossorio pida perdón públicamente por sus palabras y abandone su puesto como vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Lobato se ha mostrado tajante en las declaraciones que ha concedido a 'Al Rojo Vivo' asegurando que la sociedad está "indignada" con las polémicas declaraciones que Ossorio realizó sobre las personas que fallecieron por COVID en las residencias, por lo que cree que "no puede seguir representando al Gobierno".

"Que la persona que ejerce de presidente cuando la presidenta no está tenga que tenga este tono, esta actitud este desprecio que, además, es reiterado porque ya ha tenido otros episodios con un tono similar...", ha indicado mostrando su indignación

El secretario general ha indicado que durante el consejo que han celebrado han "exigido un poco de respeto, dignidad y que pida disculpas y salga del Gobierno".

De momento, ha asegurado que ya han registrado la reprobación, tras pedirle a Ayuso que exija a su vicepresidente que pida disculpas antes de dejar su cargo.