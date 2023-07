El estreno de Barbie ya ha causado algunas reacciones políticas. La película, protagonizada por Margot Robbie, narra el empoderamiento de la icónica muñeca y en una de sus escenas aparece un polémico mapa que ya ha causado que sea censurada en Vietnam y queel senador trumpista Ted Cruz haya cargado contra el film con dureza.

Precisamente este senador pertenece al ala más extremista del Partido Republicano estadounidense y ha manifestado su sintonía en algunas ocasiones con Santiago Abascal. "Vox copia directamente desde Estados Unidos los mantras fundamentales del populismo trumpista", ha asegurado Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

El periodista ha analizado este hecho con Lluís Orriols, a pesar de que no es el caso concreto de Barbie, película sobre la que aún no se han pronunciado desde la formación de ultraderecha: "Vox copia y reproduce los mensajes de la extrema derecha radical, pero no los tiene bien incorporados y bien armados, por lo que es un partido que en ese sentido está gripado".