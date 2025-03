Juanma Lamet señala el problema de Feijóo: "Mazón le está empujando hacia la derecha con su pactos con Vox"

Mazón compareció exultante tras la aprobación de sus Presupuestos gracias al acuerdo con Vox.No solo los celebró, sino que también aprovechó para dar lecciones al Gobierno, reivindicando que logró sacarlos adelante a costa de concesiones a la ultraderecha y de asumir postulados negacionistas sobre el cambio climático, incluso después de la mayor tragedia climática en años en Valencia.

Desde la tribuna, el PP le aplaudía, evidenciando el respaldo del partido.

El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, analiza la situación en Al Rojo Vivo: "El apoyo a Mazón es total, coyuntural, y más en las palabras que en los hechos".

En los hechos, explica Lamet, Feijóo ha dejado claro que Mazón "estuvo bloqueado, no estuvo a la altura". Y plantea: "Si yo fuera presidente autonómico y el líder de mi partido dijera que he estado noqueado, que no he estado a la altura, que tendría que haber pedido la declaración de emergencia nacional y no lo hice; si en su día me pidió que no pactara con Vox y lo hice, perjudicándole y haciéndole perder la mayoría parlamentaria que podría haber tenido en las generales... Si todo eso ocurre y estás tan desacreditado, te tienes que ir".

Para el periodista, el problema de Feijóo es que Mazón lo está empujando hacia la derecha con sus pactos con Vox. "Feijóo se ve obligado a ampararlo porque, si lo sustituye, Vox no apoyará a otro candidato", sentencia.

Por eso, el PP está "contemporizando", según analiza Lamet. Explica que primero aprobarán los Presupuestos en la Comunidad Valenciana y, después, "verán si intentan echarlo si cuentan con una mayoría con Vox".