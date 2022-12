La OCDE prevé que la cifra de parados en 2013 en España será superior a los seis millones. El diputado de ERC Joan Tardá ha señalado que la situación es más que preocupante. "Estamos viviendo las consecuencias de una política económica que nosotros tildamos de terrorismo social". Para García Ferreras, "con la excusa de la crisis se están llevando por delante el estado de bienestar".

Para Germán Yanke los informes de la OCDE hay que tomarlos con cierto relativismo. "Observo que se despiezan y se utilizan como arma arrojadiza según lo que digan". Según Yanke estos informes no tienen en cuenta las políticas que se lleven a cabo dentro del periodo que valoran. "Hacer ese tipo de previsiones me parece un poco sospechoso", ha opinado. "Hay que tener en cuenta que se han equivocado muchísimo. No fueron capaz de predecir la crisis cuando había que predecirla", ha señalado Jesús Maraña. Para el periodista, la austeridad es la que nos está llevando a no salir del agujero.