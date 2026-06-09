Jesús Bastante, sobre la visita del papa a la Sagrada Familia: "No creo que anuncie la beatificación de Gaudí, pero sí podría dar alguna pista sobre el milagro que se está investigando"

El periodista analiza la visita del papa a Madrid y su próxima parada en Barcelona, destacando la emoción en el Bernabéu, la polémica en Cataluña y la posible relevancia de la Sagrada Familia en el proceso de beatificación de Gaudí.

Jesús Bastante, redactor jefe de 'Redacción Digital', ha valorado lo vivido en los últimos días en Madrid, una agenda que ha culminado con la visita al Santiago Bernabéu. Allí, incluso ha percibido a León XIV visiblemente emocionado: "Sí, le salió la vena blanca, que, como bien sabes, no es de nadie pero es del Madrid. Estuvo con Florentino recibiendo una camiseta y viendo las 15 Copas de Europa del Real Madrid. Ante 80.000 personas, en un espectáculo magnífico, casi como una retransmisión deportiva, el papa estaba contento, feliz. Era además su primer acto plenamente conectado con la realidad de la diócesis y de la Iglesia, más allá de la política o lo social. Estaba muy satisfecho. La organización en Madrid ha sido espectacular, con algún fallo, pero muy buena en conjunto".

Sobre el próximo destino del Pontífice, Barcelona, y el contexto político en Cataluña, Bastante ha señalado que se vive con cierta tensión algunos detalles de la visita, como el conocido como "Santa Estelada": "Se está viviendo con cierto pesar, porque todo estaba muy bien organizado. El error en el misal no viene tanto de Cataluña como de la Conferencia Episcopal, que elaboró el programa de todas las misas del papa en España. En cualquier caso, el papa hablará en catalán, y puedo adelantar casi como primicia que sus primeras palabras en Barcelona, en la catedral de Santa Eulalia, serán en catalán".

En cuanto a la visita a la Sagrada Familia, donde el papa celebrará misa y bendecirá la última gran torre del templo, Bastante ha apuntado que podría haber gestos relevantes en torno a la figura de Gaudí: "Este año se cumple el centenario de su muerte. El papa rezará ante su tumba y es probable que tenga algún gesto, aunque no creo que anuncie la beatificación, porque es un proceso largo. Sí podría dejar alguna pista sobre el milagro en estudio y que se pueda avanzar hacia su canonización en un futuro cercano".

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