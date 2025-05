Jesús Bastante desvela los entresijos del cónclave en la elección del papa: "Hubo tres candidatos con muchos votos: Parolin, Tagle y Prevost"

Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, acertó en su "porra" particular para elegir al nuevo papa: apostó por el cardenal Robert Prevost, hoy papa León XIV: "Era uno de los principales candidatos y creo que reúne las dos almas que necesitaba la Iglesia: un continuador de Francisco I, pero también un hombre capaz de organizar y tener dotes de mando. Creo que vamos a tener un pontificado muy interesante", confiesa desde Roma a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

Apenas 24 horas después, ya se empiezan a conocer algunos datos sobre lo que pasó en aquel cónclave en el que los 133 cardenales eligieron al nuevo papa León XIV.

Según explica el periodista, matizando que toda esta información "hay que cogerla con pinzas" porque aún son muy preliminares, "nos empiezan a comentar que Parolin tuvo muchos apoyos, sin embargo, y como comentamos, si el sector de Francisco I tenía 4-5 candidatos con pocos votos y no eran capaces de confluir en uno solo, Parolin podía ser un papa exprés".

Pero, por lo que nos llega, insiste Bastante, "no se dio un triple empate, pero sí hubo tres candidatos con muchos votos: Parolin, que iba en cabeza, Tagle, que tenía un importante sector de los votos, y Prevost".

"Había otros que también tenían algunos votos, pero el candidato de los más renovadores era Prevost y sí que tenía la fuerza suficiente para disputar en las primeras votaciones al gran candidato, que era Parolin", añade.

Así, y según cree Bastante, la primera noche fue esencial para que los otros candidatos pudieran aglutinarse en torno a Prevost: "Y me da la sensación de que después de la tercera votación algo debió estar bastante claro para que en la cuarta votación saliera Prevost y no Parolin", finaliza el periodista. En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo su explicación con todos los detalles.