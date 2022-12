El periodista Eduardo Inda considera que es el mayor fraude fiscal de este país y afirma: “Si el señor Montoro está actuando con tanta contundencia es que me temo que la posibilidad de arreglo en el asunto independentista en estos momentos es nula”. Inda vincula de esta forma la cuestión soberanista de Cataluña a la persecución del fraude de Jordi Pujol.

Por su parte, el economista Gonzalo Bernardos explica que observa con preocupación la contundencia del titular de Hacienda en este caso. “No me gustaría que Montoro hiciera víctima a Pujol. Está empleando una contundencia que no se la he visto con el caso Bárcenas, ni con el caso Fabra. Me preocupa que se ensañe”.

Inda está de acuerdo en que la contundencia que Montoro ha tenido con Pujol la debería haber tenido con Bárcenas, los sobresueldos en el PP, su financiación ilegal, o la infanta Cristina.