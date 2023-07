Quedan menos de 48 horas para la cita electoral del 23J y la situación política ha cambiado radicalmente desde el pasado 28M. El periodista Ignacio Escolar ha asegurado que esta última semana de campaña la izquierda ha remontado: "Las elecciones están muchísimo más ajustadas de lo que estaban hace un mes".

En este sentido, ha indicado que "la derecha es favorita", pero ha advertido de que ha hecho una jugada "que no le ha acabado de salir": "Esta idea de que era tan favorita que no había ni partido... creo que es una forma de desmovilizar el voto progresista que en un momento dado les funcionó, pero mi sensación ahora es que no está tan seguro".

Asimismo, ha asegurado que no es descartable que pueda haber "una enorme sorpresa este domingo": "Pedro Sánchez dice que puede ser la primera fuerza y hace unas semanas me habría parecido imposible, pero ahora...". Puedes escuchar su análisis al completo en el vídeo principal de esta noticia.