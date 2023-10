Ignacio Cembrero asegura que no tiene tan claro que el ejército israelí haya entrado en Gaza, en declaraciones a Al Rojo Vivo. "La entrada en Gaza significa muchas bajas de civiles palestinos y en las filas del ejército israelí, pues no está demasiado acostumbrado a librar batallas callejeras y es un territorio que no conoce tan bien como su adversario", explica en relación a la guerra Israel-Hamás.

Así, cree que esta entrada también supondría la muerte de las mayoría de los rehenes, unas vidas por las que siempre ha luchado Israel. "Si entra en Gaza vamos hacía una escalada de la guerra con la entrada, como mínimo, de Hezbolá, una milicia mucho más potente que Hamás", advierte.