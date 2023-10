La guerra Hamas-Israel ha estallado. Tras los ataques de Hamás del pasado sábado 7 de octubre en los que Irán niega su participación, Israel prepara la invasión de Gaza. Hoy, en Al Rojo Vivo, hemos podido escuchar el testimonio de Kayed Hammad.

Habla de la proximidad de esos misiles, hasta 6 cerca de su casa, y asegura que no tienen refugio que el mayor problema es cómo refugiarse. Además, si ya en circunstancias normales solo tiene 8 horas de luz al día, ahora solo tienen 4 horas de luz al días.

"Hemos pasado una noche de terror, no hay salidas, no sabemos donde ir. No tenemos refugio. Se fue la luz, y tampoco habrá agua. No puede uno acostumbrarse a ese terror", confiesa Hammad.