El profesor de Economía Gonzalo Bernardos asegura que la compra de viviendas no va a dejar de bajar: "Esto no ha hecho más que empezar, en primer lugar por la subida de los tipos de interés". Así, asegura que antes se podían encontrar unos tipos fijos del 1,5 fácilmente. "Pero en la actualidad va a ser muy difícil encontrar unos tipos por debajo del 3%, si uno no va al canal mayorista", explica.

Para el experto, la nueva Ley de Vivienda va a desincentivar muchísimo al inversor. "Vamos a ver una caída importante debido a esto", augura. Con todo ello, Bernardos vaticina que al final de año habrá una bajada del precio de la vivienda del 5% y de las transacciones un 15%.