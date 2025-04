"La gente está durmiendo en el suelo, sin camas ni mantas": un viajero denuncia el abandono a los afectados por el apagón en las estaciones de tren

"No nos dejaban entrar ni a hacer pis, nos desalojaron y nos dijeron que a las 8 nos iban a dejar entrar, pero fue un caos", relata Rafael tras haberse quedado tirado por culpa del corte eléctrico.

El apagón eléctrico que ha sufrido España este lunes ha dejado abandonados a su suerte a miles de viajeros en trenes, coches, autobuses y estaciones. Eso le ha sucedido a Rafael, a quien el corte de suministro eléctrico le ha pillado en la estación de Sants, en Barcelona, donde tenía que coger un AVE para regresar a Madrid.

Tras el corte de suministro fue desalojada la estación y desde entonces, según denuncia, ni él ni otros centenares de viajeros han sido atendidos: "No nos dejaban entrar ni a hacer pis, nos desalojaron y nos dijeron que a las 8 nos iban a dejar entrar, pero fue un caos".

"Lo normal es que traigan camas y mantas, pero no hay nada", protesta Rafael, quien ni siquiera ha podido encontrar una habitación de hotel para pernoctar por culpa del corte de suministro. "Hemos ido a 12 o 13 hoteles en los que nos decían que no podían anular las reservas que había porque no tenían el sistema informático", relata.

En su caso, su hijo se ha desplazado en coche desde Madrid hasta Barcelona para que pueda volver a casa, aunque otros muchos viajeros tendrán que hacer noche en Sants a la espera de poder hacer su viaje, y lo hacen en unas condiciones que para nada son las ideales para el descanso.

"Están durmiendo en el suelo, sin mantas y sin nada", concluye, relatando una situación que se repite en todas las estaciones de las principales ciudades de España.