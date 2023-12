El PSOE propuso al PP otras dos fechas para que los líderes de ambos partidos puedan reunirse: el viernes 22 y el viernes 29. Sin embargo, los populares siguen sin querer concretar un día para que este encuentro se produzca.

Pablo Montesinos ha indicado en Al Rojo Vivo que en Génova están a la espera de "un orden del día concreto de esa posible reunión" para poder cerrar las agendas. Además, ha destacado que, en privado, fuentes de la dirección nacional del partido, dicen que es una reunión que se podrían "ahorrar".

"Dicen que con este PSOE es imposible pactar absolutamente nada", ha informado el periodista, señalando que esto incluye la renovación del CGPJ.

Por otro lado, ha explicado que existe un debate interno dentro del PP sobre si esta reunión debería o no producirse. Algunos barones territoriales del partido aseguran que es importante que se produzca porque "no se puede perder la institucionalidad", asegurando que, de no acudir a la llamada del presidente del Gobierno, estaríamos ante "un punto de no retorno" en las relaciones entre el PSOE y el PP.